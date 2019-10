I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Parma-Torino 3 a 2, Toro difesa colabrodo, espulsi Bremer, Mazzarri e Frustalupi. azzarri rilancia Nkoulou, 39 giorni dopo: ma il camerunese è tra i peggiori in campo. Gol di Kulusevski, Ansaldi, Belotti, Cornelius e Inglese. Pessima la direzione arbitrale di La Penna. Bremer: cartellino rosso dopo mezz'ora. Espulsi il tecnico granata e il suo vice Frustalupi: chi guiderà il Toro col Napoli?

Champions, Gasperini, 'lo Shaktar è forte, lo sappiamo e ce la giochiamo. Vigilia per il tecnico nerazzurro: "Gomez affaticato, resta da valutare, Muriel recuperato anche se non al meglio. Non parlerei di turnover, abbiamo 16 titolari che ruotano per le gare ravvicinate". Zapata: "La mia miglior stagione? Si, ma ho ancora tanto margine di miglioramento"

La Gazzetta dello Sport: Crisi Milan, tra caos e futuro; toh, c'è Sheva a San Siro. Il ct dell'Ucraina a Milano per Atalanta-Shakthar, il club rossonero che pensa già a un possibile dopo Giampaolo. E se da una chiacchierata tra ex compagni nascesse la squadra del futuro?

Parma-Toro 3 a 2, Mazzarri 'risultato ingiusto ma in 11 era un'altra cosa'. l tecnico granata, espulso per doppia ammonizione: "Dovevamo perdere, era scritto. E giocare in dieci per un'ora condiziona. Arbitri? Valutate voi..."

Totti debutta nel calcio a 8; 'le provo tutte, vediamo'. L'ex capitano giallorosso in campo con la Totti Sporting Club per la prima di campionato.

Parma-Torino 3 a 2, decide Inglese nei minuti finali. Primo tempo emozionante con le reti di Kulusevski, Ansaldi, Belotti e Cornelius, ma i granata rimangono in 10 dalla mezz'ora per l'espulsione di Bremer