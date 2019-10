Para taekwondo: Antonino Bossolo medaglia d'argento al Test Event di Tokyo

In Giappone fervono i preparativi per i Giochi Estivi di Tokyo 2020 e gli azzurri del para taekwondo sono alle prese con il Test Event di Chiba, dove Antonino Bossolo conquista una medaglia d'argento molto significativa nella gara "Ready Steady Tokyo 2020", competizione che simula in tutti i suoi aspetti e modalità, le prossime paralimpiadi di ParaTaekwondo che si terranno a fine agosto inizi settembre prossimi.

Risultati degli incontri di Antonino Bossolo: