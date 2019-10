I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Fischi a San Siro, crollo Milan, la Fiorentina brilla e vince 3 a 1. Pesante contestazione a San Siro dopo il terzo ko di fila per i rossoneri: Pulgar su rigore, Castrovilli e gran gol del francese. A nulla serve la firma di Leao. Musacchio espulso, Chiesa sbaglia un penalty. Questa sera il Toro a Parma in cerca del quarto posto in classifica.

Formula 1, delusione Ferrari, vince Hamilton. Le rosse di Vettel e Leclerc partono alla grande ma poi il piano strategico salte e il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo; Binotto, 'tanta amarezza, non perfetti e paghiamo cari gli errori'

La Gazzetta dello Sport: Zero Milan, crollo e terza sconfitta di fila; i tifosi se ne vanno, e Giampaolo? La Fiorentina domina e vince 3 a 1 facendosi anche parare un rigore; ma per ora i rossoneri non cambiano allenatore.

Formula 1, Ferrari ko, vince Mercedes. Leclerc, 'l'ordine di scuderia? ne parlerò col team'. Arrabbiato il monegasco terzo dopo essere stato superato al via da Vettel, 'la Mercedes continua a essere molto più veloce in gara che in qualifica. Dobbiamo capire il motivo per le prossime gare'.

Il Corriere dello Sport: Fiorentina da impazzire, Ribery conquista San Siro, Giampaolo ora è nei guai. Crollo drammatico dei rossoneri che restano in dieci e subiscono la terza sconfitta consecutiva: Pulgar, Castrovilli e il francese affondano l'allenatore che ora rischia il posto. Errore di Chiesa su calcio di rigore.

Questa sera Toro-Parma, Mazzarri 'partita difficilissima, spero che i ragazzi lo abbiano capito bene'. Dzeko sbanca Lecce, la Roma si riscatta ma i pugliesi escono a testa alta