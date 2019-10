Skiroll: Bronzo per Valerio Sorteni agli Assoluti di Bobbio

Campionati italiani Assoluti e Giovani e tappa di Coppa Italia Sprint, domenica 29 settembre, a Bobbio, in Val Trebbia (Piacenza), kermesse che incorona per la sesta volta consecutiva il cuneese Emanuele Becchis e consegna a Valerio Sorteni il bronzo nella categoria Giovani.

Categoria Giovani/Senior * CIA/CIG Sprint

Titolo Assoluto a Emanuele Becchis (Ski Avis Borgo) che in finale precede il migliore tra i Giovani, il trentino Michele Valerio (Carisolo). Nella finale per il terzo posto s’impone l’altro trentino e neo vincitore della Coppa del Mondo, Matteo Tanel (Robinson Ski Team),che ha la meglio su Francesco Becchis (Ski Avis Borgo). Quinto posto assoluto per l’argento Giovani, il lombardo Gianmarco Gatti (Sc Valle Anzasca); nono e bronzo Giovani Valerio Sorteni (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Giovanissimi * CpI Sprint

Vittoria, in campo maschile, di Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes), a precedere il lombardo Stefano Epis (Ubi Banca Goggi) e il trentino Nicholas Maestri (Carisolo). Al femminile, terza posizione di Mei Lavevaz e quinta di Sophie Besenval (entrambe dello Sc Amis de Verrayes), nella gara che vive sulla doppietta delle sorelle lecchesi del Nordik Ski, Maria e Aurora Invernizzi.

Categoria Children * CpI Sprint

Gradino alto del podio per Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes) a precedere le friulane Sara Tenze e Isabel Cossutta (Mladina). Al maschile, successo del trevigiano Riccardo Munari; al quinto posto Manuel Contoz, settimo e ottavo Michel Deval e Lothar Bianquin, tutti atleti dello Sc Amis de Verrayes.

Categoria Master C * CpI Sprint

Quinto posto di Guido Borettaz (Sc Amis de Verrayes) nella gara vinta dal piacentino Italo Morandi (Sc Bobbio).