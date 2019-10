I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Atalanta che show, Gasperini tiene il passo di Inter e Juve. Travolto il Sassuolo 4 a 1. Netto successo della squadra guidata da Gasperini sul campo dei neroverdi: doppietta per Gomez, gol di Gosens e Zapata. Incontro già chiuso all'intervallo con la formazione ospite in vantaggio di quattro reti, poi la marcatura di Defrel nel secondo tempo.

Hamilton:'incredibile la potenza delle Ferrari. Il pilota della Mercedes, che partirà dietro Leclerc nel Gp di Russia, esalta la velocità delle Rosse: "Vanno come jet"

Mondiali Atletica 2019: Giorgi di bronzo nella 50 km di marcia. La 30enne milanese, in una gara resa durissima dal caldo e dall’umidità, si regala il primo podio in una rassegna globale. Doppietta cinese con Rui Liang e Maocuo Li. Tra gli uomini oro al giapponese Suzuki.

Il Corriere dello Sport: Inter sei bellissima: 3 a 1 di Conte e nuovo sorpasso alla Juve. Apre Sensi, poi il cileno segna all'esordio dal 1' e si fa espellere per doppio giallo nella ripresa. Jankto accorcia ma Gagliardini consegna all'allenatore la sesta vittoria come la Grande Inter del Mago. Ora Barcellona e Juventus.

Formula 1: Leclerc: "Quattro pole di fila come Schumi? È speciale'. Il pilota della Ferrari commenta la pole di Sochi, la quarta di fila in stagione. A un pilota della Rossa non succedeva dal 2000, quando fu Schumi a riuscirci