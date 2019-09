Judo: Carolina Costa medaglia d'oro al Grand Prix in Uzbekistan

L'azzurra ipovedente Carolina Costa compie l’ennesimo capolavoro trionfando al Grand Prix di Judo di Taskent, in Uzbekistan. La judoka messinese sbaraglia di nuovo la concorrenza proseguendo la sua marcia verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Dopo il bronzo ai Campionati del Mondo di Lisbona del 2018, l'oro all'IBSA Judo Grand Prix dello scorso maggio in Azerbaijan, il bronzo al Torneo di Qualificazione IBSA a Fort Wayne (Stati Uniti) e l’oro agli ultimi Europei IBSA, Carolina Costa dimostra ancora una volta la sue straordinarie capacità aggiudicandosi un altro torneo prestigioso contro avversarie di altissimo spessore.

Un’emozione indescrivibile per la delegazione italiana presente all'Humo Arena–Beshyagoch di Taskent e composta dal direttore sportivo del Judo Rosario Valastro, dal tecnico Nazionale Roberto Tamanti, dall'allenatore Nazionale Silvio Tavoletta e dal medico Valentina Cardinaletti.

Gli altri due azzurri convocati per il Gran Prix, Federico Dura e Simone Cannizzaro non sono riusciti ad entrare in zona medaglie.