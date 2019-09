Bocce: Crolla solo in finale l'Aostana al Memorial Morelli di Biella

Si è conclusa con il successo della società biellese 'Piatto Sport' la 30esima edizione del Memorial di bocce intitolato a Sergio Morelli, organizzato dal circolo La Familiare a ricordo dell'indimenticato campione alessandrino.

Questo il verdetto della finalissima giocata nel bocciodromo coperto della società 'Piatto': una partita praticamente a senso unico nella quale la coppia biellese composta da Carlo Negro e Massimo Cardano ha approfittato della serata 'no' degli avversari valdostani Mauro Mongiovetto e Luca Licata portacolori della società Aostana Zurich.

Il risultato finale di 13 a 2 rispecchia un match nel quale le poche occasioni di giocata favorevole di Mongiovetto e Licata non sono state sfruttate dando via libera a Cardano e ad un superlativo Carlo Negro, che può davvero essere considerato uno degli indiscussi protagonisti dell'estate boccistica italiana.

Alla finale le due formazioni erano approdate dopo una giornata di gara che ha visto gli incontri di semifinale terminare dopo la mezzanotte. La coppia aostana era stata protagonista di un incontro di semifinale al cardiopalma vinto a tempo scaduto con il punteggio di 7 a 6 ai danni di Luca Scassa e Michele Abbaneo che difendevano i colori di casa della Familiare.

Davanti ad un folto pubblico che ne ha applaudito le giocate per tutta la giornata, Scassa impeccabile sia in bocciata che a punto nel corso dell'intera gara non è riuscito, per pochi millimetri, a 'fulminare' il pallino partita concedendo recupero e sorpasso al fotofinish agli aostani, ai quali va dato merito di averci creduto fino all'ultimo secondo.

Più facile del previsto la semifinale che opponeva Piatto Sport e Tre Valli con Negro e Cardano vincitori 13 a 3 su Marco Capello e Vincenzo Siccardi. Si è giocato a coppie (AC/AD/BB/BC) senza vincolo di società con limitazione a 64 formazioni, sistema eliminatorio a poule e direzione di gara è affidata ad Enrico Zaninetta con la collaborazione di Claudio Vaccari e Gianpaolo Polo.