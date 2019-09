Calcio tavolo: Terzo posto per Julia Filippella all'Open di Firenze

Julia Filippella medaglia di bronzo a Firenze nella categoria Ladies di Subbuteo è il miglior risultato ottenuto dall'Asd Calcio Tavolo Aosta all’Open Internazionale “37ª Città di Firenze”.

Nella categoria Open, Filippo Filippella pareggia per 3 a 3 con Christian Fricano ed è sconfitto da Giosuè Esposito per 9 a 1 finendo in tabellone Cadetti, dove dopo aver superato i 16esimi contro Gianluca Mussato per 6 a 0 è sconfitto agli ottavi per 3 a 1 da Stefano Montefiori.

Julia Filippella ha invece conquistato il terzo posto dopo la sconfitta per 7 a 0 in semifinale ad opera della fortissima Eleonora Buttitta, che ha vinto la competizione femminile. Julia ha anche partecipato insieme a Sean Filippella alla competizione Under 15 mista, dove ha sconfitto Leonardo Marazzato per 4 a 0 ma ha perso per 2 a 0 contro Mattia Trevisani.

Sean Filippella si è qualificato al tabellone Master dopo la vittoria per 2 a 1 su Samuele Bonciani ma è sconfitto da Christian Fricano per 4 a 2.