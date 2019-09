Bocce: Nitri e Le Carreau in evidenza alla Regional Cup

Buoni risultati delle bocciofile valdostane nelle finali di Regional Cup di categoria A e C. Dal campo comunale di Novara la società Contoz-Nitri torna a casa in quel di Nus dopo essersi arresa in semifinale all'Asd Perosina per 2 a 4 e conquistando un meritato terzo posto.

A Spilimbergo, in Friuli, gioca da protagonista anche la società Le Carreau che si è piazzata al terzo posto dopo una serie di sfide vinte a mani basse e dopo essere stata sconfitta in semifinale dalla società Corzetto di Camogli per 4 a 2.