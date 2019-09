Hockey ghiaccio: Con le Girls Project la patinoire di Aosta si tinge di rosa

Il Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile della IIHF si svolge in forma ufficiale dal 1990. Con l'ingresso dell'hockey su ghiaccio fra le discipline olimpiche femminili il torneo viene sospeso in concomitanza dell'evento a cinque cerchi.

Ora anche in Valle d'Aosta sbarca l'hockey femminile per merito della società Gladiators di Luca Giovinazzo. Infatti è stata allestita la squadra Girls Project composta da giovani valdostane, piemontesi, lombarde e non mancherà qualche elemento veneto. Sarà gestita dai Gladiators, con l'aiuto degli amici dei Valpellice Bulldogs. Il campionato vedrà in tutto cinque squadre (oltre alle Girls Project, le Eagles Sudtirol Alto Adige, l'AHC Toblach Dobbiaco Icebars, il Valdifiemme HC e l'AHC Lakers Neumarkt Egna).

Sarà proprio contro quest'ultima compagine, alle ore 18 di sabato 5 ottobre 2019, alla Patinoire di Aosta, che le Girls inizieranno la loro avventura. Velleità sul titolo del tutto improponibili, ma l'ambizione di far bene è certa. Di certo, tra questa novità e le altre categorie, non mancheranno i motivi per tifare Gladiators!