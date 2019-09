Mondiali di paraciclismo a Emmen: Roberta Amadeo e Alex Zanardi oro, Farroni bronzo nella cronometro

Ai Mondiali di Ciclismo Paralimpico in corso ad Emmen, in Olanda,arrivano le prime medaglie individuali, dopo il magnifico exploit del primo giorno con la staffetta azzurra. Medaglia d'oro per Roberta Amadeo, nella gara a cronometro in handbike H2. La comasca, con il crono di 21:29.89, ha messo alla spalle l'avversaria padrona di casa Koedood (23:26.20).

D'oro anche Alex Zanardi, che ferma il tempo a 29:37.84. davanti all'olandese De Vries (29:42.16) e allo statunitense Sanchez (30:05.15).

Occupa invece la terza posizione sul podio Giorgio Farroni, nel triciclo T1. L'azzurro si ferma a 38:23.25, dietro l'oro cinese Chen (36:38.64) e l'argento tedesco Jager (37.16.45).