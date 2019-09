Michael Schumacher a Parigi per una cura segreta

Michael Schumacher è stato ricoverato in segreto a Parigi. Lo scrive Le Parisien, riferendo che il sette volte campione del mondo di Formula 1 (2 volte con la Benetton e 5 con la Ferrari), gravemente ferito a dicembre 2013, è stato ricoverato nelle scorse ore presso l'ospedale Georges Pompidou di Parigi, per seguire un trattamento nel massimo segreto.

Dalla scorsa primavera, per almeno tre volte, Michael Schumacher è stato trasportato all’ospedale Georges-Pompidou di Parigi per una cura a base di cellule staminali. L’ultima volta è accaduto il 9 settembre, quando l’ex pilota di Benetton e Ferrari è arrivato – protetto da un cordone di sicurezza – nel nosocomio nel primo pomeriggio. È quanto sostiene il quotidiano Le Parisien spiegando che Schumacher, in cura in Svizzera dopo l’incidente sugli sci del dicembre 2013, sarebbe arrivato alle 15.40 su una barella oscurata da una copertura blu scuro