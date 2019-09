Ciclismo: Alle porte i Mondiali su Strada di Emmen (NED)

A pochi giorni dal via, il CT Mario Valentini scioglie le riserve e annuncia la rosa di atleti che parteciperanno ai Campionati del Mondo di ciclismo paralimpico, quest'anno in programma ad Emmen (NED) dall'11 al 15 settembre. Per l'evento, su richiesta del Commissario Tecnico, sono stati convocati, dal 7 al 16 settembre 2019, i seguenti Atleti:

Addesi Pierpaolo Team Levante

Amadeo Roberta Bee And Bike

Anobile Fabio Alove Team Asd

Cecchetto Paolo Team Equa

Colombari Diego Polisportiva Passo Asd Onlus

Cornegliani Fabrizio Team Equa

Danzi Alessandro A.S.D. Pedale Scaligero

Farroni Giorgio Anthropos Asd

Masini Giancarlo Anthropos Asd

Mazzone Luca Circolo Canottieri Aniene

Mele Eleonora One Gear A.S.D.

Panizza Riccardo Team Comobike Asd

Pittacolo Michele Pittabike A.S.D.

Pizzi Ivano Team Levante

Podesta' Vittorio Tigullio Handbike Team

Porcellato Francesca Active Team La Leonessa

Tarlao Andrea Team Levante

Vitelaru Ana Maria Anmil Sport Italia

Zanardi Alessandro Circolo Canottieri Aniene

La Squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico che si avvarrà della collaborazione tecnica di Gianni Fratarcangeli, Fabio Triboli e Fabrizio Somma.

IL PROGRAMMA

Mercoledì sera inizieranno i Campionati del Mondo nel centro della città di Emmen con la prova a staffetta. Giovedì e venerdì ci saranno le prove a tempo, anch'esse nel centro della città. Nel fine settimana le prove in linea.

Mercoledì:

19:00 - 19:30 Raadhuisplein WK Para-Cycling: Team realy



Giovedì:

10:00 - 17:45 Raadhuisplein WK Para-Cycling: Cronometro (Cycling and Tandem)



Venerdì:

10:00 - 18:00 Raadhuisplein WK Para-Cycling: Cronometro (Tricycle and Handbike)

Sabato:

10:00 - 18:15 Meerdijk WK Para-Cycling: Prova in linea (klassen: Cycling and Tandem)



Domenica:

10:00 - 19:04 Meerdijk WK Para-Cycling: Prova in linea (Tricycle and Handbike)