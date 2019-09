Skiroll: Pellegrino, De Fabiani, Elisa Brocard e Greta Laurent ai campionati italiani

Alla manifestazione saranno protagonisti molti dei migliori italiani della specialità, a partire dal vicecampione del mondo Federico Pellegrino e dal suo compagno nell'ultima Team Sprint iridata Francesco De Fabiani.

Entrambi andranno a caccia del terzo tricolore estivo consecutivo rispettivamente nella sprint e nell'individuale. Grande attenzione va riservata anche ai neo-campioni del mondo di skiroll, Matteo Tanel e Francesco Becchis che potrebbero ben figurare nella distanza più breve.

Tra le donne ci sarà più incertezza con Greta Laurent, Ilaria De Bertolis e Lucia Scardoni pronte a giocarsi la prova sprint, mentre Elisa Brocard punterà a confermare il titolo vinto lo scorso anno nell'individuale. Parteciperà all'evento anche una delegazione degli Usa che presenteranno una squadra giovanile composta da 8 junior.



Il ricco programma del weekend dell'Alpe Adria Summer Nordic Festival si aprirà nella mattinata di venerdì 6 settembre con i test degli skiroll da gara messi a disposizione quest'anno da tre aziende italiane: Skiskett, Skiway e L'Ess.



Sabato 7 settembre invece si farà sul serio con la consegna dei titoli italiani sprint. A partire dalle 09.30 si daranno battaglia i ragazzi delle categorie Under 18 e Under 20, mentre nel primo pomeriggio, alle 14.30, invece scenderanno in pista i senior.

La due giorni di gare si concluderà domenica 8 settembre con le prove distance. Dalle 09.00 saranno in pista i giovani delle categorie Under 18 e Under 20, mentre i "big" prenderanno il via a partire dalle ore 11.15 con la gara seniores femminile. Queste competizioni al pari di quelle sprint oltre ad assegnare i titoli tricolori garantiranno i primi punti stagionali nel circuito di Coppa Italia e Coppa Italia Giovani Rode di sci di fondo.