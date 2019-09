Biathlon: La squadra Asiva in raduno in Val di Martello

Doppio impegno per la squadra Asiva di Biathlon a cavallo tra fine agosto e inizio di settembre. Sono stati infatti programmati due raduni: il 29 agosto, a Bionaz, e dal 3 all’8 settembre, in Val Martello (Bolzano), località dove, il 7 e l’8 settembre, sono in programma i Campionati italiani di Biathlon estivo, Sprint e Inseguimento.

Gli allenatori Marino Oreiller, René Laurent Vuillermoz e François Viérin hanno convocato: Ambra Fosson, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Laura Sciarpa (Sc Sarre), Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace); Denis Muscarà (Sc Brusson), Francesco Petitjacques, Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Federico Leone (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Team Ski Torgnon 2.0), Pietro Segor (Gs Godioz) e gli Aggregati Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Thierry e Jérôme Bianquin (Gs Godioz), Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).