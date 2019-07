Calcio Tavolo: Al via il mercato, l'Asd Aosta a caccia di rinforzi

Aperta la prima fase del mercato e iniziano i trasferimenti dei giocatori tra le squadre di Calcio Tavolo/Subbuteo in vista della prossima stagione agonistica 2019-2020 che prenderà il via domenica 1 settembre.

Il Direttore Sportivo dell'Asd Calcio Tavolo Aosta, Paolo Ciboldi, è al lavoro per rinforzare la squadra reduce da una stagione entusiasmante, che ha portato il team del Presidente Orlando Navarra a conquistare una doppia promozione: dalla Serie D alla Serie C di Calcio Tavolo Categoria Open e dalla Serie B alla Serie A nella Categoria Subbuteo tradizionale.

Il primo rinforzo per la squadra aostana arriva dal SC Benevento Stregati (foto a lato, la recente formazione), con il trasferimento di Francesco Zolfanelli.

Con apprezzati trascorsi da allenatore di calcio, Zolfanelli si è avvicinato al Calcio Tavolo/Subbuteo agonistico negli ultimi anni. Dopo aver militato tra le file del SC Salernitana, lo scorso anno era passato in giallorosso, rinforzando la squadra sannita che puntava alla promozione in Serie B nella Categoria Subbuteo sfumata agli ultimi Campionati Italiani a Squadre.

Individualmente, soprattutto nell’attuale stagione agonistica, ha ottenuto buoni risultati personali, qualificandosi agli ultimi Campionati Italiani Individuali nella Categoria Subbuteo in rappresentanza della Campania e scalando le classifiche del Ranking Italia Categoria Subbuteo fino al 48esimo posto.

La presentazione ufficiale del neo acquisto rossonero sarà in occasione del Torneo Open Nazionale 'Augusta Praetoria', giunto alla terza edizione, che si svolgerà all’Hostellerie du Cheval Blanc nel weekend del 3 e 4 agosto e che, di fatto, chiuderà la stagione agonistica 2018-2019.

Nel frattempo, il DS Ciboldi sta trattando per il trasferimento di due giocatori molto importanti per affrontare la prossima Serie A Categoria Subbuteo con una squadra più competitiva. Viceversa, lato Calcio Tavolo, il 'mercato estivo' ha già chiuso le porte per possibili rinforzi con grandi movimenti che hanno stravolto molte delle squadre dalla Serie A alla Serie C e sarà molto difficile riuscire a trovare giocatori di rilievo per la Serie C.

Anche il Presidente Orlando Navarra è al lavoro alla ricerca di sponsors per poter affrontare le prossima stagione agonistica 2019-2020 che vedrà la squadra aostana impegnata su più fronti sia a livello individuale che di team.