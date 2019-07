Calcio mercato: Alessandro Benna al PDHA

Dopo quelli in attacco arriva una altro rinforzo, questa volta in difesa, per il PontDonnazHoneArnad di Ezio Rossi.

La società ufficializzerà infatti nelle prossime ore il trasferimento del centrale Alessandro Benna, che raggiunge così l'amico ed ex compagno di squadra al Trino Simone Menabò, da poco arrivato al PDHA.

Benna, classe 1991, in passato ha giocato in Santhià, Biellese, Alpignano, Settimo, Lucento e Atletico Torino. Un giocatore esperto della categoria Eccellenza che potrà rendersi utile ai progetti di mister Rossi.