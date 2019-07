Basket: Serie D, coach Tardito resta sulla panchina dell'Eteila

E' attesa per queste ore la firma del rinnovo contrattuale, valido per la prossima stagione 2019/2010 del campionato di serie D di pallacanestro, tra la presidente dell'Eteila Basket, Stella Lippolis e il coach Mario Tardito.

Soddisfazione è espressa da entrambi: il rapporto tra l'Eteila e l'allenatore che l'ha portata vicino alla promozione finora non ha conosciuto incrinazioni.

In campo di mercato, la giovane promessa Andrea Vinci dovrebbe lasciare lo Chez Drink in questi giorni mentre è confermato il 'ripensamento' di Francesco D'Arrissi, che non intende più lasciare Aosta. Partirà invece, e con il rammarico degli altri giocatori e del coach, Alex Manfré, costretto a lasciare per impegni lavorativi, mentre è confermato Stefano Di Matteo.