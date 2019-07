Misha Palazzo, l'atleta più medagliato degli EPYG, è il Portabandiera alla Cerimonia di chiusura

E' stato Misha Palazzo a sfilare alla testa del gruppo azzurro abbracciando il Tricolore, in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Europei Giovanili Paralimpici di Finlandia. E' lui, palermitano classe 2002, l'atleta salito più volte sul podio, per mettersi al collo ben 8 medaglie (5 ori, 1 argento, 2 bronzi), in una competizione, quella nelle vasche a Helsinki, che ha fruttato all'Italia un bottino esaltante di 23 medaglie, con 10 nuotatori a medaglia sui 16 della delegazione.