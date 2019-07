Calcio mercato: Le trattative in Eccellenza e Prima categoria entrano nel vivo

A pochi giorni dall'avvio del mercato estivo, ci sono già alcune certezze per diverse società mentre le trattative per assicurarsi acquisti e cessioni sono entrate da oggi nel vivo. Nel settore mister, brinda Antonio Gagliardi confermato al Fenusma, così come Alberto Rizzo resta all'Aygreville e Claudio Fermanelli allo Charvensod. A Quart arriva Simone Dosso e al Saint-Vincent/Chatillon da questa stagione siede in panca Matteo Pasteris. Grande attesa nel PDHA per come si muoverà il nuovo allenatore, Ezio Rossi.

Acquisti confermati per ora pochi: all'Aygreville spazio a Bonel (La Biellese), al PDHA arrivano Comentale (dall'Orizzonti United) e Cervato (Ivrea 1905).

Lo Charvensod cede, quasi a sorpresa, il portiere Andrea Pinelli che andrà tra i pali dell'Ivrea 1905 ma porta a casa Salvadori dal Real Pont Donnas e Menegazzi dal Bollengo.

Lasciano, per fine attività, Joel Bosonin dell'Aosta 511 e Sposato del CGC Aosta.