Calcio mercato: Menegazzi allo Charva, l'Aygreville ingaggia Bonel

Come annunciato da Aostasports la scorsa settimana, L'Aygreville ha ufficializzato l'addio di Domenico Rega, centrale che da quattro anni giocava in rossonero.

Primo acquisto di stagione per patron Simone Zoppo, il difensore esterno Simone Bonel, in arrivo dalla Biellese. Restando in Eccellenza, il PDHA ha confermato l'ingaggio di Simone Menabò, che arriva dall'LG Trino e del centrocampista Alessandro Comentale dall'Orizzonti United.

In Promozione, è lo Charvensod a movimentare le acque di un mercato ancora in fase di studio, con il ritorno, atteso dai tifosi, del centrocampista Andrea Menegazzi, voluto anche dal Quart che però è rimasto a bocca asciutta e si consola, per usare un eufemismo, con l'arrivo di Morris Pascale, in attesa di veder arrivare dallo Charva 'calibri' come Matteo Corradino e Luca Fazari.