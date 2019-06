Pattinaggio artistico: Mattia Dalla Torre in azzurro

Ce l'ha fatta, l'atleta dell'Aosta Skating Mattia Dalla Torre. L'anno scorso la convocazione in azzurro gli era sfuggita di mano per poco, ora però dopo una stagione di meritate vittorie il pattinatore artistico trentino da tre anni in Valle è stato chiamato dalla Federazione italiana pattinaggio per vestire la maglia della Nazionale nei prossimi appuntamenti internazionali.

Per Dalla Torre il 2019 è certamente l'anno delle conferme: oltre all'Azzurro, ha centrato le Universiadi e il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti. Ora, dopo la gioia per la convocazione, iniziano gli allenamenti per la preparazione per gli Europei 2020: un'altra sfida che Mattia è pronto a vincere.