Calcio mercato: Promozione, lo Charva 'punta' Samy Grange

Punta a portare a casa il quotato Samy Grange scambiandolo con le 'promesse' Matteo Ceccon e Andrea Pinelli, lo Charvensod di Prima categoria che da giorni sta trattando con il Fenusma.

Confermati Giacomo Thomain e Andrea Carere, lo Charva sta lavorando per convincere Andrea Caminiti a restare, quando in realtà dovrebbe accedere all'Aygreville proprietaria del cartellino. Lo Charvensod è riuscito a tenere in spogliatoio per questa stagione anche Mattia Salvadori.

In Prima categoria il Quart del nuovo mister Simone Dosso punta a scompigliare il mercato con gli acquisti di Morris Pascale, Andrea Menegazzi e Rocco Garbini