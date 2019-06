Milano-Cortina; Pancalli: "Straordinaria vittoria. Grande opportunità per il rilancio del nostro Paese"

“La straordinaria vittoria della candidatura di Milano-Cortina è la dimostrazione che quando il Paese si presenta unito alle sfide che contano ha tutte le carte in regola per primeggiare. Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di nuovo in Italia rappresentano un’incredibile opportunità di crescita, non solo economica, ma anche sociale e culturale.Per il movimento che ho l’onore di rappresentare si tratta di un’occasione irripetibile per affermare, attraverso lo sport, una cultura dell’inclusione e della solidarietà e per porre l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità del nostro Paese. Più in generale siamo di fronte a un appuntamento che può riportare l’Italia al centro del mondo e valorizzare le nostre eccellenze. Ora però il futuro è nelle nostre mani. Dobbiamo da subito metterci al lavoro per non deludere le aspettative di chi ha riposto nell’Italia e nel mondo sportivo italiano piena fiducia”. È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.