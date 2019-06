Calcio tavolo: Dall'erba al tappeto verde l'Ads Aosta al Mclion

Ben oltre le aspettative la partecipazione nei Tornei Under 12 ed Under 15 che hanno visto affrontarsi 48 piccoli giocatori per contendersi il successo. Meno attrattivo il Torneo Under 19 per i più grandi, che non hanno visitato l’area verde di Gressan, dove era allestito il Campus delle Villaggio McLion dopo aver partecipato ai vari tornei di calcio negli impianti di tutta la Regione Valle d’Aosta.

La Categoria Esordienti Under 12 ha visto l’affermazione di Davide Bassino che ha avuto la meglio su Mathieu Stacchetti, mentre il podio è stato completato da Fabio Ferrero e Francesco Tagliapietra.

La Categoria Esordienti Under 15 ha visto l’affermazione di Filippo Perrenchio che ha sbaragliato gli avversari vincendo tutti gli incontri disputati, al secondo posto si è piazzato Alex Orlandini mentre il podio è stato completato con il terzo posto di Giorgio Salvetti e con il quarto posto di Roberto Maruca. Durante le giornate di Sabato 15 e Domenica 16 giugno, gli appassionati giovani e meno giovani hanno potuto osservare i campioni più grandi contendersi il 1° McLion Trophy di Calcio Tavolo/Subbuteo.

Nella Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, n° 6 del Ranking Italia, non ha avuto difficoltà nell’aggiudicarsi il trofeo, superando uno dietro l’altro Alessandro Rolle (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 4-2, Paolo Ciboldi (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 6-1, Orlando Navarra (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 6-2 e Marco Barbera (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 3-1. In Finale, il capitano dell’ASD Calcio Tavolo Aosta si ritrovava ad affrontare Paolo Ciboldi.

Il match partiva con Filippella che segnava a raffica portandosi sul 4-0, poi, nel finale di gara, allentava la pressione e consentiva al suo avversario di recuperare due reti e rendere meno pesante la sconfitta con il risultato di 4-2. Al terzo posto si classificava Marco Barbera che superava Orlando Navarra giungo quarto. Nella Categoria Open, Filippo Filippella concedeva il bis aggiudicandosi il secondo Trofeo dopo aver superato nella fase di qualificazione Marco Barbera (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 5-0, Paolo Ciboldi (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 7-4, Orlando Navarra (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 5-0 ed Alessandro Rolle (ASD Calcio Tavolo Aosta) con il punteggio di 1-0. In Finale, Filippo Filippella si scontrava con Orlando Navarra, che rendeva la vittoria più complessa, passando in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, ma Filippella subito raggiungeva il pari e poco dopo andava in vantaggio per poi dilagare fino al 4-1.

Quando il match sembrava diretto verso la vittoria, c’era l’incredibile recupero di Orlando Navarra che realizzava due reti portandosi sul 3-4 e sbagliava clamorosamente la rete del pareggio che lo avrebbe portato a disputare il supplementare a sudden death. Filippella manteneva il vantaggio fino al termine e si aggiudicava l’incontro con il risultato di 4-3.

Adesso i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta si concentrano sul prossimo importante appuntamento stagionale, il Campionato a Squadre di Serie B nella Categoria Subbuteo che si disputerà il 22 e 23 Giugno a San Benedetto del Tronto (AP).