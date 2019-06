Baskin: Mont Emilius sconfitta esce dalla finale

Molta sfortuna e formazione sottotono; questo il mix che ha 'condannato' la Mont Emilius Uisp a uscire prima del previsto dalle finali nazionali di Baskin disputate a Cremona.

La formazione di Luisa Spina e Alessandro Bruno si è presentata in campo con le migliori intenzioni ma qualche defaillance si è notata già nella prima partita contro il Padova, squadra non irresistibile battuta per 96 a 90.

Nel secondo match i valdostani hanno perso per 82 a 72 contro l'agguerrito Welcome Bologna; per effetto della differenza canestri la Mont Emilius non si è qualificata alla finale per la miglior seconda. La competizione è stata vinta dal Cremona, che ha sconfitto in finale per il primo posto il Bologna.