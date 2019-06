L'atletica paralimpica al Golden Gala 2019. Ecco gli atleti in gara

L’appuntamento mondiale del Golden Gala allo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 6 giugno 2019, apre anche quest’anno all’Atletica paralimpica. All’interno del programma della IAAF Diamond League sono state inserite due gare FISPES - i 100 metri paralimpici femminili e maschili dedicati alle categorie dei non vedenti (T11) ed ipovedenti (T12-T13) - e la competizione degli atleti C21 (intellettivo-relazionali) che si esibiranno in due gare, una maschile ed una femminile, sui 100 metri.

Tra le atlete FISPES figura la campionessa mondiale in carica del salto in lungo (categoria T11) Arjola Dedaj (Fiamme Azzurre), tornata alle gare dopo la nascita del figlio Leonardo. In pista sarà accompagnata dalla guida Luca Lazzari. Nella sua stessa categoria sarà presente Gaia Rizzi con la guida Chiara Boniardi (Milano non vedenti Onlus). Le altre corsie saranno occupate dalla sprinter T13 Antonella Inga (Freemoving) e dalla giovane T12 di FISPES Academy Marianna Agostini (Atletica Riviera Del Brenta) con la guida Alexander Aceti, fratello di Vladimir, campione europeo Under 20 dei 400 metri.

Gli uomini schierano tra i partenti Mattia Cardia (Fiamme Azzurre), velocista T13 che nella sua breve carriera ha già messo al collo un bronzo mondiale giovanile Under 20. Gli avversari, tutti T12, saranno il compagno di squadra Nicolò Pirosu, Augusto Ravasio (Omero Bergamo) e Matteo Masiero (Veneto Special Sport). Le gare sono previste alle 19:25.

Nella batteria maschile C21 (intellettivo-relazionali) saranno presenti, oltre al campione 2018 e record man europeo Luca Mancioli (Fabriano Mirasole) gli atleti Gabriele Rondi, Davide Federici e Alessandro Provera della Polisportiva Disabili Valcamonica, Enrico Tridente dell’ASD Allenamenti Molfetta, Roberto Casarin dell’Aspea Padova, Federico Giannini (ASD Parco De Riseis) e Andrea Piacentini (Format Ferrara) e il romano Tiziano Capitani dell’ACLI VIII.

Tra le ragazze non mancherà la primatista europea Chiara Zeni (16”75 il personale dell’atleta della Società Ginnastica La Marmora); insieme a lei correranno Alice Sorato e Alice Beccari della Sorriso Riviera, le due sarde della SA.Spo Cagliari Sara Spano e Chiara Statzu, Sara Bonfanti della POl. Disabili Valcamonica e la sempreverde Giulia Pertile dell’Aspea Padova.

Alle 19.05 aprirà la gara femminile, mentre alle 19.15 sarà il momento della gara maschile.