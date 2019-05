Calcio Tavolo: La Consulta dei Giovani ha il suo primo Torneo di calcio balilla

Con il sostegno del progetto 'Gruppi in Movimento' del Bando Giovani della Compagnia di San Paolo, per sabato 8 giugno la Consulta dei giovani di Saint-Pierre organizza il primo Torneo di calcio balilla.

L'appuntamento è nel parcheggio in località Chevreyron; per poter partecipare (iscrizioni dalle ore 15) è necessario aver compiuto almeno quattordici anni.

Spettacolo e divertimento assicurato fino alle ore 20 quando avverrà la 'ricca' premiazione: chi avrà l'onore di salire il podio riceverà infatti buoni acquisto di materiale elettronico per 200 euro. Per i giovani di Saint-Pierre e non solo è l'occasione per trascorrere un pomeriggio all'insegna della socializzazione sul territorio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Giovani in Consulta all’indirizzo email consultagiovani.sp@gmail.com oppure visitare la nostra pagina di Facebook (@Giovaniinconsulta) e di Instagram (@giovaniinconsulta).