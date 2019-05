Calcio a 5: Aosta 511 travolge il Carmagnola ed è promosso in serie A2

Finisce il match, inizia la festa. Venerdì 24 maggio l'Aosta 511 di Calcio a 5 in trasferta sconfigge per 8 a 2 il Carmagnola nel ritorno di playoff del campionato di serie B ed è promossa in serie A2. All'andata la squadra di Rodrigo Rosa aveva vinto per 5 a 3. Sono i piemontesi a partire forte, incitati dal pubblico di casa, ma sono i rossoneri a fare la partita dopo i primi minuti di sbandamento.

Da Silva, Rosa, Pettinari, Monteiro, Vona e Bellafiore sono gli autori delle otto reti dell'Aosta ma bravo anche il giovanissimo portiere Berthod a resistere agli assalti iniziali dell'Elledi Carmagnola e praticamente incolpevole sulle due reti subìte, quando gli aostani stavano vincendo già per 6 a 0.



Formazione Aosta 511 : Belmonte, Esposito, Fea, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Monteiro Zatsuga, Berthod. All Rosa.