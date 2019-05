Elezioni Europee: Non solo Champions, ma cosa chiedono calciatori e calciatrici all'Europa?

In vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio, Assocalciatori e Parlamento europeo presentano i risultati del primo sondaggio sul rapporto tra i professionisti del calcio, la partecipazione al voto e l’Europa.

Venerdì 24 maggio 2019 - ore 15:00

Sala delle Bandiere - Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Via IV Novembre 149 - Roma

Le calciatrici e i calciatori andranno a votare alle elezioni di domenica? Se non votano, perché? E cosa chiedono all’Europa?

Sono queste le principali domande del sondaggio lanciato da Assocalciatori e Parlamento europeo con il proposito di fare luce sul rapporto che lega i calciatori e le calciatrici con la politica comunitaria. Un’inchiesta tra pallone e politica che segna anche l’adesione dell’AIC alla campagna #StavoltaVoto lanciata dalla UE per sensibilizzare i cittadini comunitari sull’importanza della partecipazione elettorale.

Gli obiettivi del sondaggio

Il primo obiettivo del sondaggio, i cui risultati verranno presentati dal Presidente della AIC Damiano Tommasi, è quella di misurare l’interesse dei calciatori verso la politica, in particolare quella europea, verificando l’esistenza o meno del ‘mito’ che vuole questi atleti lontani dall’esercizio del voto. Il sondaggio vuole poi identificare le priorità che Assocalciatori presenterà al prossimo Parlamento europeo, evidenziando quali sono i temi più importanti - fine carriera, lotta al doping, lotta al match fixing, violenza negli stadi, lotta al razzismo, inclusione delle donne, ecc... - su cui gli eurodeputati dovrebbero concentrarsi nella prossima legislatura.

Stavoltavoto.eu

Sono oltre 280 mila gli europei che si sono iscritti al sito Stavoltavoto.eu, impegnandosi così a votare alle elezioni del 26 maggio e a coinvolgere amici, parenti e loro contatti social nel grande evento europeo della democrazia, anche organizzando eventi e meeting informativi. L'Italia con oltre 28 mila adesioni è, dopo Germania e Croazia, sul podio per iscritti alla piattaforma.

La conferenza stampa con Assocalciatori è l’ultimo atto della campagna istituzionale realizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia per le elezioni 2019 e sarà quindi anche l’occasione per fare il punto sulle tante iniziative lanciate per portare gli elettori al voto.