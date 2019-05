Calcio a 5: Aymavilles C5 promossa in serie C

Festa in casa dell'Aymavilles C5 che dopo un anno in serie D è promossa in serie C di calcio a 5 per effetto della salvezza ottenuta ai playout di serie B dal Savigliano, che in Piemonte ha liberato posti nelle serie inferiori.

All'Aymavilles è bastato vincere per 5 a 3 in semifinale playoff contro il Grosso per ottenere la promozione matematica e rendere inutile la finale prevista contro il Real Scorpion, anch'essa promossa.

Aymavilles-Scorpion si giocherà ma in amichevole, a Strambino, giovedì 23 maggio alle 20,30, per festeggiare la promozione in C di entrambe le formazioni.