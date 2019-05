Calcio a 5: L'Aosta 511 batte il Carmagnola, ora è a un passo dall'A2

Vince per 5 a 3 contro l'Elledì Carmagnola sul campo amico del Montfleury, l'Aosta 511 di calcio a 5 nella partita di andata della finale playoff per la promozione in serie A2. Match casalingo difficile che lascia immaginare un ritorno 'di fuoco' per i ragazzi di Rosa.

I piemontesi ce l'hanno messa tutta e hanno chiuso il primo tempo in parità 2 a 2; nei primi minuti della ripresa gli aostani tornano in vantaggio poi vengono riacciuffati in pochi minuti ma l'ultimo tratto di gara è tutto di marca 511, grazie agli ispirati Calli e da Silva e al giovanissimo portiere Berthod che, alla sua seconda partita in campionato (ha esordito una settimana fa contro il Cornaredo) ha parato tutto il possibile.

Formazione Aosta 511: Belmonte, Esposito, Fea, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Da Silva, Vona, Mascherona, Monteiro, Berthod.