Raftig: Agli italiani alloro per otem A.S.D di Pré-Saint-Didier e Jordi Sarteur del Rafting Aventure di Villeneuve

Sul Sesia, si è svolta la IX edizione del Campionato Interprovinciale Studentesco di Rafting - Sesia Rafting Games “Memorial Paolo Ferraris”. La competizione, aperta a studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia e che per la Lombardia, costituiva la Fase Regionale dei Campionati Studenteschi di Rafting, ha visto la partecipazione di sei Scuole con ben 48 equipaggi e 270 studenti in gara.

Le vittorie nelle varie categorie sono andate agli equipaggi dell’IIS P. Martinetti di Caluso (Torino) nella Allievi Maschile, dell’IIS L. Galvani di Milano (Allievi Femminile), dell’ IIS G.L. Lagrange di Milano (Juniores Maschile) e del Liceo P. Gobetti di Omegna (VB).

Al Campionato Italiano Assoluto Discesa Classica per la categoria R4 disputato oggi sotto la pioggia i titoli sono invece andati: nella categoria Junior Maschile all’equipaggio del Rafting Team Verona, reduce dalla vittoria all’Internazionale di Francia della scorsa settimana ed equipaggio selezionato per i Campionati Mondiali in programma dall’8 al 13 giugno in Turchia. Nella Categoria Senior Maschile, titolo per Totem A.S.D di Pré-Saint-Didier mentre nella categoria Atleti non Agonisti si è imposto l’equipaggio del Tigerle A.S.D. di Vipiteno, Bolzano.

Al Campionato Italiano Discesa Classica per la categoria Hydrospeed, Jordi Sarteur del Rafting Aventure di Villeneuve si è imposto nella categoria Junior Maschile mentre Mauro Vezzoli del Sesia Rafting di Vocca (Vercelli) ha vinto nella Master Maschile. Prossimo appuntamento del rafting agonistico in Italia, la Coppa Italia/Trofeo Parigi 2024 riservata alle categorie Allievi, Cadetti e Disabili in programma l’1 e il 2 giugno all’Idroscalo di Milano nell’ambito della manifestazione “Mare in Città”.