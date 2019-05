Grand Prix IBSA di Judo. A Baku splende l'oro di Carolina Costa

Straordinaria impresa della judoka azzurra Carolina Costa che a Baku ha trionfato nel prestigioso Campionato IBSA Judo Grand Prix. La campionessa azzurra, ventiquattrenne e con un passato da atleta Fijlkam, prima che diventasse ipovedente per una una malattia degenerativa agli occhi diagnosticata nel 2016, ha battuto nella finalissima la fortissima cinese Hongyu Wang. Bronzo per le brasiliane Meg Emmerich e Rebeca Silva. Gioia indescrivibile per la delegazione italiana guidata dal presidente della Fispic Sandro Di Girolamo. Carolina gareggia sul tatami fin da piccola, respirando l'aria delle palestre di judo già in famiglia. Suo padre era il maestro Franco Costa, la mamma è la polacca Katarzyna Juszcak, olimpionica a Barcellona (1992) e Atene (2004).Con la maglia azzurra FISPIC, Carolina ha già partecipato lo scorso novembre ai Mondiali Senior per Ciechi e ipovedenti di Lisbona, conquistando la medaglia di bronzo.