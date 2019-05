Trail: Il maltempo non spaventa il QuarTrail des Alpages. Iscritti Canepa e Collé, rientra Lisa Borzani

Manca meno di una settimana al QuarTrail des Alpages e le previsioni meteo attuali non annunciano sole, ma cielo coperto e pioggia. È però ancora presto per prendere decisioni o dare per definitive le attuali previsioni.

Gli organizzatori hanno ben chiara la situazione e non sono preoccupati per l’evento di sabato 18 maggio. Hanno già studiato l’eventuale piano B che però verrà comunicato non prima di giovedì 16 maggio. Per certo sono confermati gli attuali percorsi della 26 chilometri competitiva e di tutte le altre prove non agonistiche (Medium, Small, Extra Small). In queste ore viene invece tenuto sotto osservazione il percorso della 50 chilometri, gara regina che raggiunge quote più elevate.

Non è un problema di pioggia, ma di neve ancora presente sui colli. Giovedì la tracciatura, poi la decisione se tenere il percorso originale oppure tagliare circa 4 chilometri per evitare di sprofondare nei cumuli di neve residua. Intanto in questi giorni sono arrivate le iscrizioni di tanti altri big. Oltre a Franco Collé e a Giuliano Cavallo, in griglia di partenza ci saranno anche Giancarlo Annovazzi e l’elvetico Florian Thevoz.

Nella 50 chilometri femminile ci sarà Francesca Canepa, vincitrice dell’ultima edizione dell’Ultra Trail du Mont-Blanc. È lei la grande favorita del QuarTrail des Alpages. Gloriana Pellissier ha scelto la 26 chilometri, mentre nella prova più impegnativa potrebbe esserci anche Céline Lafaye, atleta della nazionale francese di corsa in montagna. Dopo l’infortunio ritornerà in gara nella 26 chilometri la padovana Lisa Borzani.

Sabato, all’alba, dal castello di Quart partirà la 50 chilometri. Start alle 6, con la possibilità di ritirare gli ultimi pettorali dalle 5,30 alle 5,45. Alle 7,30 scatterà invece la 26 chilometri, mentre le prove non competitive avranno partenze flessibili. Dalle 8 alle 9 via alla Medium, dalle 8,30 alle 10,30 potranno partire gli iscritti della Small, dalle 9,30 alle 10,30 quelli della Extra Small. Alle 15,30 lo start della prova Kids per ragazzi dai 10 ai 15 anni.