III Para-Archery European Cup: Record del Mondo per Drahoninsky

Tra gli uomini è David Drahoninsky, tra i più attesi sulla linea di tiro di Olbia, a prendersi il primo posto nella divisione W1 maschile con 680 punti (che vale il suo nuovo primato mondiale) davanti alla coppia turca Bahattin Hekimoglu (671) e Caner Yigit Aydin (658). Alle loro spalle si piazza subito Salvatore Demetrico con il punteggio di 643 mentre l’altro azzurro in gara Daniele Cassiani è tredicesimo con 595 punti. Non ha invece preso parte alla gara per un problema fisico il terzo azzurro in gara, Fabio Azzolini.

Secondo posto al femminile per Asia Pellizzari con 601 punti, a rimanerle davanti è solo la britannica Victoria Rumary (627).

Gli azzurri si prendono però la prima posizione nel mixed team dove Pellizzari e Demetrico scavalcano tutta la concorrenza con il punteggio di 1244. Gli italiani affronteranno in semifinale la Russia (Krutova-Leonor).



I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO MASCHILE –Restano lontani dalla vetta gli azzurri dell’arco olimpico maschile protagonisti nel pomeriggio ad Olbia. Il migliore è Roberto Airoldi, decimo con 597 punti mentre Stefano Travisani si ferma in tredicesima posizione (576). Percorso più accidentato ma comunque vincente per Fabio Tomasulo che chiude diciassettesimo con 544 punti e poi vince il primo match contro l’ucraino Ruslan Tsymbaliuk 6-4. I tre arcieri accedono così agli ottavi di finale, questo il quadro degli scontri azzurri Travisani- Guillaume Toucoullet (FRA), Tomasulo-Ozgur Ozen (TUR) e Airoldi-David Phillips (GBR).

Nella gara a squadre il terzetto della Nazionale chiude terzo con 1713 punti e sfiderà in semifinale la Turchia (Ozen, Polat, Savas).



I RISULTATI DEL COMPOUND FEMMINILE – In contemporanea con la gara dell’olimpico si sono schierate sulla linea di tiro sarda anche le donne del compound. Maria Andrea Virigilio è sesta dopo le settantadue frecce di ranking round (659) e agli ottavi se la vedrà con la slovacca Diana Pashchenkova; Eleonora Sarti invece sfiderà la britannica Phoebe Pine dopo aver ottenuto il nono posto in qualifica (649).

Finita invece l’avventura di Giulia Pesci che dopo il sedicesimo posto in qualifica (625) viene battuta dalla russa Anastasia Dzhioeva 144-128.

Nella gara a squadre le azzurre sono seconde con 1933 punti e affronteranno la Russia (Alexandrova, Andrievskaia, Artakhinova) in semifinale.



IL PROGRAMMA DI DOMANI – La seconda giornata di gare di Olbia sarà spezzata a metà tra le qualifiche del ricurvo maschile e del compound femminile, al mattino, e le eliminatorie fino alle semifinale di tutte le squadre e dei mixed team.



DOMANI POMERIGGIO GLI SCONTRI A SQUADRE IN DIRETTA SU YOUARCO - Domani pomeriggio le sfide a squadre verranno seguite dalle telecamere di YouArco in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Tiro con l'Arco a partire dalle ore 14:30 circa.