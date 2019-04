Calcio tavolo: Nel derby societario Filippella stende Navarra e Navarra mette ko Filippella

Il Torneo, disputato nelle Categorie Open e Subbuteo, ha confermato Filippo Filippella per la Categoria Open, mentre ha registrato la prima vittoria in competizioni ufficiali per Orlando Navarra che si è affermato nella Categoria Subbuteo.

Nella Categoria Open, Filippo Filippella si è aggiudicato il Torneo solo in virtù della differenza reti. Nell’incontro decisivo del girone contro Orlando Navarra, dopo essere andato sul 3-0, ha subito una incredibile rimonta che ha portato il risultato sul 3-3, punteggio che si è mantenuto invariato fino al termine dell’incontro e che ha consentito a Filippo Filippella di aggiudicarsi il Torneo per la Categoria Open.

Orlando Navarra si è dovuto accontentare della piazza d’onore, mentre al 3° posto si è classificata Julia Filippella che ha avuto la meglio sul fratello Sean Filippella.

Nella Categoria Subbuteo, Orlando Navarra, in gran spolvero, ha conquistato la vittoria sconfiggendo in Finale per 3-2 Filippo Filippella, fermato dai prodigiosi interventi del portiere avversario e da un’attenta difesa.

Per Orlando Navarra si tratta del primo trofeo ufficiale in carriera, per di più ottenuto sconfiggendo uno tra i primi 10 giocatori del Ranking Italia di Categoria Subbuteo al termine di una partita avvincente ed emozionante. Anche in questa Categoria il gradino più basso del podio è stato raggiunto da Julia Filippella che nella finale di consolazione ha avuto la meglio su Sean Filippella per 3-1 solo agli shootouts, dopo che l’incontro si era concluso sul risultato di 0-0 al termine dei tempi regolamentari.

Contemporaneamente, sono stati stabiliti i qualificati di diritto per la Regione Valle d’Aosta ai Campionati Italiani Individuali che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto (AP) nel week-end dell’11 e 12 maggio 2019.

Nella Categoria Subbuteo si sono qualificati Filippo Filippella e Giovanni Navarra, nella Categoria Veteran Orlando Navarra e nella Categoria Ladies Hélène Boniface. Inoltre, altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, nei vari Campionati Regionali svolti in queste ultime settimane in giro per l’Italia, hanno ottenuto il visto per i Campionati Italiani Individuali: in rappresentanza del Lazio, Julia Filippella che si è qualificata per la Categoria Ladies e per la Categoria Under 15 e Sean Filippella per la Categoria Under 12, in rappresentanza del Piemonte Alessandro Rolle e Marco Barbera per la Categoria Subbuteo, in rappresentanza del Veneto, Riccardo Rabacchin per la Categoria Subbuteo.

(nella foto Sean e Julia Filippella)

Paolo Ciboldi, che non ha ottenuto il visto per la partecipazione attraverso i Campionati Regionali della Lombardia, è stato inserito nella lista dei possibili ripescaggi.