A Londra i Mondiali di Nuoto Paralimpico 2019

I mondiali di nuoto paralimpico del 2019 si terranno a Londra dal 9 al 15 settembre, presso il London Aquatics Centre nel Queen Elizabeth Olympic Park. Si tratta della stessa struttura che ospitò le competizioni di Londra 2012.



È ciò che ha deciso il World Para Swimming dopo la revoca alla Malaysia, da parte dell'International Paralympic Committee, dei Mondiali per gravi discriminazioni nei confronti degli atleti israeliani. Il Mondiale di Londra metterà in palio gli accessi alle Paralimpadi di Tokyo 2020. Si tratta delle nona competizione iridata per questa disciplina, la seconda in Gran Bretagna.



"Siamo felici di annunciare che sarà Londra ad ospitare il Mondiale di nuoto paralimpico. Non posso ringraziare abbastanza il Sindaco di Londra e i Presidenti di UK Sport e British Swimming per gli sforzi eccezionali effettuati al fine di realizzare questo evento in così poco tempo", ha dichiarato Andrew Parsons, Presidente dell'Ipc. "Non ho dubbi sul fatto che l'intera comunità del nuoto paralimpico apprezzerà gli sforzi compiuti. Sono sicuro, inoltre, che gli atleti saranno felici di tornare in una struttura così rappresnetativa", ha aggiunto il numero 1 dell'International Paralympic Committee.