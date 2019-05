Grandi azzurri a Dubai: 3 finali per l'oro e 3 per il bronzo

Nonostante diversi incontri tra azzurri che hanno limitato le possibilità di podio, l'Italia chiude le eliminatorie individuali nella gara internazionale di Dubai con 6 finali. Tre per l'oro grazie a Annalisa Rosada nel ricurvo, Salvatore Demetrico nel W1 e Maria Andrea Virgilio nel compound. Le sfide per il bronzo se le giocheranno invece Elisabetta Mijno nel ricurvo, Fabio Azzolini nel W1 e Alberto Simonelli, autore ieri del record mondiale sulle 72 frecce con 707 punti, nel compound.



I RISULTATI DEL RICURVO – Sono le donne a far volare la Nazionale dell’arco olimpico. Annalisa Rosada si giocherà la finale per l’oro lunedì alle 14,15 (ora locale) contro la britannica Hazel Chaisty dopo aver vinto tutti i suoi scontri diretti: 6-0 con l’irachena Zaman Al-Saedi, 6-5 (10-9) allo shoot off con la lettone Ieva Melle e 6-4 con la coreana Jo Jang Moon. L’asiatica sarà l’avversaria di Elisabetta Mijno nella finale per il bronzo di lunedì alle 14, l’azzurra dopo il primo posto in qualifica ha saltato il primo turno per poi battere 6-4 la giapponese Aya Nakanishi ma ha poi perso in semifinale con Hazel Chaisty 7-3. La britannica ha eliminato ai quarti di finale Veronica Floreno con il risultato di 6-0, in precedenza l’azzurra ha battuto 6-0 l’indiana Pooja.

Tra gli uomini è Stefano Travisani a fare più strada di tutti con la vittoria al secondo turno 6-0 sul lettone Vaclav Kostal e la sconfitta 6-4 con l’atleta della Mongolia Amarbayasgalan Azbileg. Primo turno fatale per gli atri due atleti della Nazionale: Fabio Tomasulo perde 6-0 con il malese Jamaluddin Ahmad Jaffri e Roberto Airoldi viene sconfitto 6-2 con l’atleta della Repubblica Ceca Martin Chaloupsky.



I RISULTATI DEL W1 – Incroci sfortunati per gli azzurri del W1 che si trovano spesso uno contro l’altro. Ai quarti Fabio Azzolini ha la meglio su Daniele Cassiani 116-115, lo stesso Azzolini perde poi contro Demetrico in semifinale 122-109 e si guadagna la finale per il bronzo di lunedì alle 15,40 contro il brasiliano Eugenio Santana Franco. Demetrico invece, capace di vincere il primo turno 126-101 con lo statunitense Jason Tabansky, si giocherà l’oro alle 16 contro il finlandese Jean Pierre Antonios.



I RISULTATI DEL COMPOUND – Continua la settimana magica di Alberto Simonelli a Dubai. Dopo il record del mondo fatto segnare ieri, oggi il campione azzurro conquista la finale per il bronzo dopo i successi 138-132 con il britannico Jamie Harris, 141-135 con Leos Bartos (CZE) e la sconfitta in semifinale 142-138 con Peter Marchant (AUS). La sfida per il terzo posto sarà contro il finalndese Forsberg. Si ferma ai quarti Matteo Bonacina sconfitto 138-137 dopo il 141-138 rifilato al giapponese Leon Miyamoto, eliminato un passo prima Giampaolo Cancelli vincente 144-119 su Alshehhi Mohammed Abdulla Ali Sayo (UAE) e battuto 141-140 dall’indiano Swami Shyam Sundar.

Nel femminile brilla la stella di Maria Andrea Virgilio che lunedì alle tirerà per l’oro nella finale con la britannica Jodie Grinham. Nei match di oggi Virgilio ha battuto la compagna Giulia Pesci 135-133, 140-135 la canadese Karen Van Nest e 136-131 la britannica Jessica Stretton.



LE FINALI AZZURRE – Di seguito il quadro delle finali azzurre di lunedì con gli orari locali:

14,00: Finale bronzo ricurvo open femminile: MIJNO-JO (KOR)

14,15: Finale oro ricurvo open femminile: ROSADA-CHAISTY (GBR)

15,40: Finale bronzo W1 maschile: AZZOLINI-SANTANA FRANCO (BRA)

16,00: Finale oro W1 maschile: DEMETRICO-ANTONIOS (FIN)

16,36: Finale oro compound femminile: ROSADA-GRINHAM (GBR)

16,55: Finale bronzo compound maschile: SIMONELLI-FORSBERG (FIN)