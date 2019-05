10° Giro d'Italia Handbike. A Piove di Sacco (PD) la prossima tappa

Ilcentro commerciale Piazzagrande a Piove di Sacco farà da palcoscenico al secondo atto della decima edizione del Giro d’Italia di Handbike che si svolgerà domenica 14 aprile.

Con più di cento iscritti, la seconda tappa rappresenta una delle numerose novità dell’edizione 2019 del Giro d’Italia di Handbike: si tratta della prima gara a squadre miste, mai corsa.

Le squadre, come da regolamento, saranno formate da quattro handbikers a estrazione tra tutti gli iscritti. Il circuito di circa 5 chilometri è prevalentemente pianeggiante con una sola difficoltà a 700 metri dalla partenza. La formula di gara prevede due giri.

La squadra prima classificata si aggiudicherà il Premio Trofeo Piazzagrande, istituito in occasione del 25esimo anniversario del centro commerciale.

"Siamo onorati e orgogliosi di essere stati coinvolti in un evento non solo di grande rilevanza sportiva ma anche umana, di partecipare attivamente allo sforzo agonistico e personale degli atleti e di contribuire a dare il massimo della visibilità a una competizione che sta crescendo di anno in anno.

Per Piazzagrande è una vera emozione ospitare questi campioni non solo sulla strada ma soprattutto nella vita" così Filippo Lazzarin, manager di Piazzagrande.

Emozioni assicurate con partenza alle ore 11 da via F.lli Sanguinazzi (c.c. Piazzagrande) e l’animazione a cura di Radio Number One. Alle 14.30 seguiranno le premiazioni con l’aggiudicazione anche della maglia rosa TELEFLEX, maglia bianca STARTUPTREE, maglia nera PMP e maglia rossa DA MORENO un’altra novità della decima edizione del Giro d’Italia di Handbike.

“Ancora frastornato dal successo riscosso durante la presentazione a Milano della nuova edizione - così il Cav. Andrea Leoni, Patron del GIHB -, tutto il nostro Team è pronto più che mai per regalare emozioni. Anche i nostri #campionidivita, come sempre protagonisti, con la loro numerosa presenza ci faranno vivere momenti di alto spirito sportivo e le sorprese, tappa dopo tappa, non mancheranno”.

Dopo le prime due tappe in Veneto, prossimo appuntamento il 1° maggio 2019 a Tirano in Valtellina.