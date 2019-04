Curling: Per la Disval agli italiani un bronzo che profuma di oro

La Disval Asd, squadra guida della pattuglia di giocatori di weelchair curling della Valle d'Aosta, è rientrata in Valle d'Aosta con la medaglia di bronzo.

Il titolo tricolore è stato appannaggio dei trentini dell'AlbatroStone che nel torneo finale a quattro tra Asd, Albatros, Cortina e Friuli, hanno avuto la meglio sia dei valdostani sia dei cortinesi ed hanno concluso la finale senza sconfitte. Per il secondo posto il Cortina ha superato Disval Asd per 8 a 5 e si è assicurata la medaglia d'argento mentre il quarto posto è finita la formazione del Friuli.

Sereno il commento di Egidio Marchese, presidente Disval. <Il risultato non ci soddisfa - ha detto Marchese - ma era fatale finisse in questo modo. Sabato, nelle partite fondamentali, non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità. Ci siamo espressi meglio domenica nella finalina per l'ultimo posto sul podio quando abbiamo sconfitto il Friuli per 6 a 4 ed abbiamo fatto nostra la medaglia di bronzo. Adesso guardiamo avanti e cominciamo a pensare alla rivincita, quando giocheremo per il tricolore 2019/2020>.