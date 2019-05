Calcio a 5. Serie B, Aosta cade male con il Pavia

Le sconfitte non sono mai belle ma quella patita dall'Aosta 511 di calcio a 5 ad opera del Pavia fa davvero male perchè subita in casa da una diretta avversaria nei playoff. Vincendo per 7 a 6 i lombardi raggiungono in classifica gli aostani ma sono in vantaggio in virtù dei risultati negli scontri diretti.

Troppi errori sotto rete e in difesa sono alla base della sconfitta dei rossoneri: in panchina per l'occasione c'era Gianluca Fea che evidentemente non è riuscito a intendersi come avrebbe dovuto con capitan Claudio Vona. "Una partita che avremmo potuto e dovuto vincere e che invece abbiampo gettato al vento" ha commentato lo stesso Vona a fine gara.

Difficile anche il prossimo turno: l'Aosta 511 affronta il Carmagnola, terzo in classifica (l'Aosta è quinta) e diretto concorrente per i playoff.