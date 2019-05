Para snowboard. Jacopo Luchini conquista la Coppa del mondo di cross

Termina con l'immensa soddisfazione di aggiudicarsi la Coppa del Mondo di cross la stagione sportiva del rider azzurro Jacopo Luchini, pochi giorni fa medaglia di bronzo nel banked slalom in Finlandia. In Svezia le ultime prove valide per l'assegnazione del titolo e il rider toscano dello Sci Club Paralimpic Fanano, dopo la delusione per la seconda medaglia sfumata ai Mondiali in Finlandia, ha deciso di affrontare a proprie spese un' ulteriore trasferta per cercare di aggiudicarsi la Sfera di cristallo della disciplina in cui gli atleti sono uno contro l'altro anziché contro il tempo.

Dopo alcuni sconvolgimenti nel programma a causa delle condizioni meteo, Luchini non è riuscito a qualificarsi per le due finali odierne e quindi ha dovuto attendere l'esito delle discese dei suoi avversari sperando che l'australiano Patmore non facesse risutati utili per superarlo nella classifica. Così è stato: dopo il secondo posto nella prima finale, Patmore è giunto terzo nella seconda finale, alle spalle dell'austriaco Mayrhofer (che ha vinto così la classifica generale) e del russo Slinkin. Il rider australiano si è così dovuto accontentare del secondo posto sia nella classifica generale che in quella di specialità a 150 punti dal nostro Luchini. Per la prima volta, un atleta italiano conquista una Coppa di cristallo nel para snowboard.

"Oggi siamo stati spettatori perché ieri non è andata come speravamo e per 10/100 Jacopo ha mancato la finale e così toccava agli altri - commenta il responsabile tecnico Igor Confortin -. Peccato un po' vincerla per demeriti altrui, ma eravamo qui per conquistare questa Coppa. Se fossimo stati a casa l'avremmo forse vinta comunque (a patto che i partecipanti fossero solo 4, cosa che avremmo solo saputo la sera prima della gara), però abbiamo accettato il rischio di giocarcela sportivamente sulla neve fino all'ultima gara e, per fortuna, è andato tutto bene".