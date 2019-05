Bocce: A2, l'Aostana perde ai playout e retrocede in B

La società bocciofila Aostana Gruppo Zurich ha perso in casa ed è retrocessa in serie B nell'ultima sfida dei play out del campionato nazionale di serie A2 di bocce. Hanno vinto e festeggiano i torinesi del Pozzo Strada.

L'Aostana è partita male e al termine della prima parte di gioco era sotto per 6 a 2; poi distanze accorciate ma non abbastanza e anche la sfortuna ha fatto la sua parte, con Luca Licata che ha perso il tiro di precisione per un solo punto. Portatesi sul 12-12, le due squadre si sono giocate tutto nell'individuale tra Emilio Cerise ed Enzo Perin, gara vinta per 9-7 da quest'ultimo.