Calcio Tavolo: Asd Aosta promossa in serie C

Strepitoso risultato dell’ASD Calcio Tavolo Aosta alla Serie D Girone Nord dei Campionati Italiani a Squadre di Calcio Tavolo Categoria Open disputati a Cormons (GO) nello scorso fine settimana.

La squadra aostana del Presidente Orlando Navarra ha conquistato la promozione in Serie C. Un risultato storico per i rossoneri che hanno sovvertito tutti i pronostici ed hanno guadagnato sul campo una incredibile promozione sfuggita già due anni fa ai Play-Off. In terra friulana, l’ASD Calcio Tavolo Aosta si presentava come una possibile outsider per l’accesso ad i Play-Off alle spalle di formazioni ben più quotate che avevano anche disputato in precedenza Campionati Italiani a Squadre Categoria Open nelle serie superiori.

Filippo Filippella poteva contare su una rosa di sei elementi composta da lui, Giovanni Navarra, Dario Di Muri, Arturo Azzaro, Hélène Boniface e Riccardo Rabacchin. Le avversarie, partendo dalle più quotate, Real San Marco Mestre, SC Trento Subbuteo, SC Hawks Treviso, CT DLF Gorizia ed TS Brixia Brescia per finire alla SC Bulldogs Vicenza, all’ASD CRAL Triestina Subbuteo, alla SC Monferrato Subbuteo, erano raggruppate nel Girone Nord che, già fin dagli accoppiamenti, aveva evidenziato la sua difficoltà.

I rossoneri puntavano ad un’onorevole partecipazione, puntando ai Play-Off, senza nascondere velleità di promozione. Ripercorriamo il cammino dell’ASD Calcio Tavolo Aosta nella due giorni di gare, disputata presso il plesso sportivo del Polo scolastico di Cormons (GO), che prevedeva lo svolgimento di un girone all’italiana di sola andata la cui vincitrice sarebbe stata promossa direttamente in Serie C mentre le squadre dal 2° al 5° posto avrebbero disputato i Play-Off promozione per aggiudicarsi l’altro posto utile al passaggio nella serie superiore.

Nella giornata di sabato la squadra rossonera affrontava quasi tutte le candidate alla promozione. Il primo incontro nei confronti della SC Monferrato Subbuteo appariva subito complicato, con il risultato bloccato sullo 0-0 al termine della prima frazione di gioco con tutti i risultati degli incontri dei quattro singolari in parità. Filippo Filippella (che si era tenuto in riserva) subentrava a Riccardo Rabacchin, che aveva mantenuto sul risultato di 1-1 il match contro Riccardo Marangoni, e dava la svolta al match segnando subito la rete del vantaggio a cui seguivano anche quelle di Arturo Azzaro e Giovanni Navarra nei rispettivi match.

Il risultato finale premiava gli aostani che si aggiudicavano l’incontro con il punteggio complessivo di 3-0 in virtù delle vittorie di Filippo Filippella per 3-1 su Riccardo Marangoni, di Giovanni Navarra per 4-2 su Alex Incorvaia e di Arturo Azzaro per 2-1 su Christian Fricano, a cui si aggiungeva il pareggio per 2-2 di Dario Di Muri contro Francesco Borgo.

Nella seconda gara gli aostani affrontavano i padroni di casa del CT DLF Gorizia. Filippo Filippella si teneva ancora fuori per giocare il jolly all’occorrenza. Ancora una vittoria per i rossoneri che superavano i friulani per 3-1 grazie alle vittorie di Giovanni Navarra su Andrea Cucit per 2-1, di Riccardo Rabacchin su Aaron Bernard Allison per 2-1 e di Arturo Azzaro su Michele Cerullo per 2-1. Ininfluente la sconfitta per 0-2 subita da Dario Di Muri (su cui subentrava Filippo Filippella per cercare di rimontare il risultato).

Nel terzo turno l’avversario era il Real San Marco Mestre che si imponeva per 0-2. Nonostante Filippo Filippella avesse indovinato tutti gli accoppiamenti la gara veniva decisa solo sul finire con Arturo Azzaro che veniva sconfitto per 1-2 da Paolo Natale e Dario Di Muri che veniva sconfitto da Enio Stringari per 0-1, mentre Giovanni Navarra bloccava sull’1-1 Alessio Tacchia e Filippo Filippella (subentrato sull’1-1 a Riccardo Rabacchin) non riusciva ad avere la meglio su Roberto Argimo. Il quarto turno di gioco vedeva l’ASD Calcio Tavolo Aosta contro i super favoriti della SC Trento Subbuteo.

Nonostante tutto, i rossoneri si mostravano all’altezza della situazione e si vedevano sfuggire nella ripresa la posta completa dovendosi accontentare del pareggio per 1-1. Filippo Filippella si affermava per 1-0 su Alessandro Casanova (a cui subentrava nella ripresa Massimo Mura), Arturo Azzaro veniva fermato sull’1-1 da Ruggero Torboli e Giovanni Navarra sullo 0-0 da Ismaele Caurla, mentre Riccardo Rabacchin dopo uno strepitoso primo tempo terminato sul risultato di 2-2, doveva arrendersi al forte Enrico Giannarelli che lo sconfiggeva per 2-6.

Nel quinto turno di gioco la squadra aostana si imponeva sull’ASD CRAL Triestina Subbuteo. Il risultato di 4-0 era il frutto delle vittorie di Dario Di Muri per 6-2 su Alberto Spiller, di Riccardo Rabacchin per 3-0 su Sandro Ceppi, di Hélène Boniface per 7-0 su Gianluca Venturin e di Filippo Filippella per 4-0 su Gianfranco Grahonja. Al sesto ed ultimo turno della prima giornata di gare, i rossoneri affrontavano la squadra della SC Hawks Treviso (neo retrocessi dalla Serie C).

Ancora un ottimo abbinamento da parte del capitano Filippella, riusciva ad assicurare i punti utili per la vittoria. Successo per 2-0 con le vittorie di Giovanni Navarra per 4-1 su Daniele Cicognani e di Arturo Azzaro per 2-0 su Antonio De Rosa, mentre Dario Di Muri pareggiava per 1-1 contro Antonello Dalia e Filippo Filippella per 3-3 contro Andrea Scola. Al termine della prima giornata di gare gli aostani si trovavano al terzo posto in classifica alle spalle dei lanciatissimi veneti del Real San Marco Mestre e della SC Trento Subbuteo.

Nella seconda giornata di gare l’ASD Calcio Tavolo Aosta si imponeva nel settimo turno sulla SC Bulldogs Vicenza con un perentorio 4-0 con le vittorie di Dario Di Muri per 3-1 su Diego Cogo, di Riccardo Rabacchin per 1-0 su Mauro Castiglioni, di Giovanni Navarra per 2-0 su Marco Pistoni e di Filippo Filippella (subentrato sullo 0-0 ad Arturo Azzaro) per 3-0 su Antonio Mastrangelo.

Mentre si prospettava il terzo posto per gli aostani, al termine della prima fase, con la promozione del Real San Marco Mestre, la SC Monferrato Subbuteo faceva uno sgambetto alla capolista che poi veniva sconfitta dalla SC Trento Subbuteo nell’ultimo turno di gioco passando dalla prima alla seconda posizione e lanciando i trentini direttamente in Serie C grazie al primo posto nel girone.

Per gli aostani l’ultimo turno era decisivo per guadagnare il secondo posto in classifica che li avrebbe favoriti nella disputa della fase di Paly-Off potendo contare su due risultati su tre (vittoria e pareggio) negli incontri di semifinale e finale. L’ostacolo da superare era il TS Brixia Brescia, già qualificato per i Play-Off, ma che aveva dato del filo da torcere a tutte le squadre del raggruppamento Nord. Filippo Filippella si teneva fuori e schierava Giovanni Navarra, Dario Di Muri, Arturo Azzaro e Riccardo Rabacchin. La partita era da cardiopalma, con i rossoneri in svantaggio fino ad un minuto dal termine.

La vittoria di Arturo Azzaro per 4-0 su Leo Cristofoletti non era sufficiente a dare i punti decisivi che servivano per giungere al 2° posto del raggruppamento. Giovanni Navarra era sconfitto per 2-3 da Diego Lazzaroni, mentre Dario Di Muri era riuscito a rimontare due reti di svantaggio ad Alessandro Ardigò ma bloccando il punteggio dell’incontro sul 3-3. Tutto era concentrato sul quarto singolare che aveva visto Riccardo Rabacchin fermo sullo 0-0 nel corso della prima frazione di gioco.

Nella ripresa gli era subentrato Filippo Filippella, che era andato in svantaggio, ma, nel minuto finale dell’incontro, con due azioni in velocità, riusciva prima a pareggiare e poi a realizzare la rete della vittoria (2-1) che garantiva anche il successo di squadra all’ASD Calcio Tavolo Aosta per 2-1 ed il 2° posto nella classifica finale del raggruppamento Nord. Mentre i giocatori della SC Trento Subbuteo festeggiavano una meritata promozione, per gli aostani la sofferenza si prolungava ai Play-Off.

Nella Semifinale Play-Off, l’ASD Calcio Tavolo Aosta si trovava di fronte nuovamente il TS Brixia Brescia che si era piazzato al 5° posto in classifica. Filippo Filippella mischiava le carte e cambiava gli accoppiamenti dei singolari, ma la gara risultava ancora in sofferenza con Giovanni Navarra che usciva sconfitto per 2-3 contro Riccardo Palazzani, mentre Arturo Azzaro si sbarazzava di Alessandro Ardigò con il punteggio di 4-1 e Dario Di Muri superava Diego Lazzaroni (a cui subentrava Roberto Cipro sullo 0-0) con il punteggio di 1-0.

Nel quarto incontro Filippo Filippella subentrava a Riccardo Rabacchin (in svantaggio per 0-1 nel primo tempo) e raddrizzava l’incontro contro Leo Cristofoletti, consentendo all’ASD Calcio Tavolo Aosta di vincere per 2-1 contro i bresciani e di aggiudicarsi la Semifinale. In Finale Play-Off l’avversario era la SC Hawks Treviso che si era imposta nell’altra Semifinale sulla Real San Marco Mestre per 2-1.

Ancora un ottimo abbinamento del capitano Filippo Filippella consentiva agli aostani di aggiudicarsi per 3-1 la gara con le vittorie per 3-1 di Dario Di Muri su Edoardo Zava, di Giovanni Navarra per 4-0 su Antonio De Rosa e di Arturo Azzaro per 3-1 su Daniele Cicognani, mentre Filippo Filippella veniva sconfitto per 1-2 da Andrea Scola.

La vittoria della Finale del Play-Off decretava la promozione in Serie C per l’ASD Calcio Tavolo Aosta che aveva visto svanire questa gioia proprio contro i trevigiani due anni fa a Carpi (MO). Un grande successo di squadra, una grande gruppo ben costruito nel corso degli ultimi due anni e che ha meritato sul campo una promozione storica a meno di quattro anni dalla sua costituzione.

Un gruppo di giocatori molto compatto ed affiatato che il capitano Filippo Filippella ha saputo schierare sapientemente, valorizzando le caratteristiche dei singoli ed intervenendo con le sostituzioni nelle situazioni più critiche. Festeggiano i rossoneri, ma già guardano avanti, ai prossimi appuntamenti di rilievo che ci saranno nella parte finale della stagione.