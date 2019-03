Curlin: Disval in finale per il titolo italiano

La Disval Asd, che per tutta la stagione agonistica 2018/2019 di weelchair curling (curling in carrozzina) ha mandato sul ghiaccio Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi, Egidio Marchese e Andrea Tabanelli, ha centrato l’obiettivo: entrare nella finale per il titolo italiano e lasciarsi alle spalle i trentini dell’AlbatroStone. Il risultato è arrivato all’ultima giornata del torneo.

La Disval Asd, a metà marzo, ha sconfitto, sul ghiaccio casalingo del Forum Sport Center di Courmayeur, il C.C. 66 Cortina per 9 a 7 dopo una partita perfetta, e, contemporaneamente, a Pinerolo, i Rotabili hanno battuto l’AlbatroStone per 7 a 5, risultato che ha proiettato i valdostani al vertice della classifica. Non ce l’ha invece fatta a qualificarsi per il turno finale la Disval Vda (Marco Munari, Giovanni Fabrizio Ferrero, Maurizio Mauceri, Fabrizio Bich) nonostante un ottima stagione.

Nello spareggio di Pinerolo contro il Friuli a formazione valdostana è stata sconfitta per 8 a 4 ed ha dovuto accontentarsi del quinto posto che non permette l’accesso alle finali a quattro. La terza squadra valdostana della impegnata nel torneo, la Disval Aosta che ha messo sul ghiaccio Lorenzo Marceddu, Fabio Tripodi, Davide Luigi Cassisi, Michel Chabod, Carlo Sobrito, ha dovuto accontentarsi dell’ottavo posto e due vittorie. Le partite che valgono il titolo tricolore si giocheranno dal 5 al 7 aprile a Cembra (Trento).

Le sfide inizieranno il 6 aprile alle 10,30 con lo scontro tra Disval Asd e AlbatroStone Trento, prima e seconda classificate del girone di qualificazione e tra Cortina e Friuli, finite terza e quarta.

Dal confronto tra le prime due uscirà la prima finalista mentre la seconda verrà determinata dal confronto tra la vincente della partita tra la terza e la quarta e la perdente tra le due prime in classifica.

Sia la finale per il primo e secondo posto che ha come premio il titolo italiano, sia quella per il terzo e il quarto piazzamento, verranno disputate domenica 7 aprile alle 10.