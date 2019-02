Dalla Regione importanti novità per le sponsorizzazioni nello sport

“Abbiamo messo in campo importanti novità in ambito di promozione sportiva al fine di riconoscere e sostenere l’attività ad alto livello anche per gli atleti delle categorie giovanili". Lo dichiara l’assessore regionale allo Sport, Laurent Viérin (nella foto primo a dx insieme a Flavio Roda e Marco Albarello), precisando che "sono state approvate delle integrazioni alle disposizioni applicative della legge regionale sulla disciplina degli interventi a favore dello sport e in particolare sulle sponsorizzazioni nel settore sportivo".

Nello specifico, le nuove disposizioni intervengono non più unicamente verso gli atleti di età appartenente alla fascia assoluta, ma prevedono una regolamentazione anche per gli atleti delle categorie giovanili immediatamente inferiori alla categoria assoluta, al fine di dar loro maggiore sostegno economico in una fase importante della loro attività sportiva. Vengono, inoltre, definiti i relativi requisiti tecnico-agonistici minimi necessari ai fini dell’instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, nonché l’entità massima dell’importo riconoscibile a titolo di sponsorizzazione.

Il rapporto di sponsorizzazione sarà applicato alla categoria Juniores e agli atleti di fascia di età superiore alla categoria Juniores, ma la cui attività sportiva sia considerata attività agonistica giovanile e non assoluta (ad es. Under20, Under23, Promesse ecc).

Per ottenere la sponsorizzazione occorre essere in possesso di determinati livelli tecnico-agonistici: essere atleta inserito nell’organico della squadra nazionale (ove prevista) di una delle categorie previste, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale; limitatamente alle discipline sportive le cui Federazioni provvedono alla composizione della squadra nazionale di categoria solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici (es: tennis, ciclismo, atletica leggera ecc.), oppure alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale di categoria - atleta dichiarato di interesse nazionale dalla competente Federazione, partecipante ad almeno cinque competizioni rientranti nel calendario nazionale e/o internazionale.

Tale rapporto può essere altresì instaurato con atleti affermati ai massimi livelli agonistici che, seppur in fascia di età appartenente ad una categoria giovanile, sono inseriti, per acquisiti meriti sportivi di maggior livello, in squadre nazionali di categoria assoluta.

L’entità dell’importo riconoscibile a titolo di sponsorizzazione è determinato forfetariamente in massimo 500 euro.

"Vogliamo mettere in campo le azioni necessarie nell’ottica di promuovere una sempre maggiore ed efficace diffusione promozionale dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta - spiega Vierin - attraverso, in questo caso, specifici interventi di sponsorizzazione per quei giovani che praticano attività ad alto livello agonistico. Riteniamo che queste azioni possano contribuire a veicolare in modo efficace la nostra regione e al tempo stesso contribuire a supportare l’attività agonistica di tanti nostri giovani che si mettono in evidenza in campo nazionale e internazionale. Il sostegno economico vuole essere da una parte uno stimolo e dall’altra rappresentare una precisa volontà dell’amministrazione di riconoscere il valore degli atleti e la loro importante funzione di promozione di un territorio, di una comunità”.