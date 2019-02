Sport integrato: Disval protagonista agli Italiani di weelchair curling

Trasferta positiva a Cortina e nella friuliana Claut per le squadre valdostane di weelchair curling della Disval impegnate nel girone unico del Campionato italiano 2018 – 2019.

Particolarmente produttivo è stato il viaggio per la formazione della Disval Asd composta da Giuliana Turra, Emanuele Spelorzi, Egidio Marchese e Andrea Tabanelli, squadra che ha in atto un duello per lo scudetto tricolore con i trentini dell’AlbatroStone. Il quartetto valdostano ha sconfitto, sabato scorso (16.2) i padroni di casa del C.C.Cortina per 8 a 1 mentre domenica(17.2) a Claut ha battuto i locali del Friuli per 9 a 4.

In classifica generale l’AlbatroStone è al comando con 10 partite vinte sulle 12 disputate mentre la Disval Asd ha 9 partite vinte sulle 12 giocate.

Nella trasferta veneto-friulana la Disval Vda (Marco Munari, Giovanni Ferrero, Maurizio Mauceri, Fabrizio Bich) ha fatto il colpaccio battendo il C.C.Cortina per 7 a 6 mentre ha perso a Claut contro i locali per 6 a 7; la squadra ha confermato il terzo posto in classifica.

La formazione della Disval Aosta (Lorenzo Marceddu, Fabio Tripodi, Michel Chabod, Davide Cassini, Carlo Sobrito) è stata sconfitta a Cortina dai padroni di casa per 12 a 2 ed è stata battuta a Claut dal Friuli per 7 a 2.