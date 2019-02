EPYG. A Lahti, in Finlandia, l'edizione 2019 dei Giochi Paralimpici Europei Giovanili

Dopo la scorsa edizione di Genova, nel 2017, tornano gli European Para Youth Games (EPYG), che stavolta si terranno a Lahti, in Finlandia, presso il Pajulahti Olympic and Paralympic Training Center dal 25 al 30 giugno prossimi. I Giochi, cui prenderanno parte oltre 600 atleti europei dai 13 ai 23 anni, si articoleranno su un programma gare di cinque giorni.

Otto le discipline banco di prova per le delegazioni europee: atletica leggera, boccia, nuoto, tennistavolo, goalball, judo per disabili visivi, basket in carrozzina e showdown come sport dimostrativo. E' in via di definizione la composizione della squadra azzurra.