Scherma in carrozzina. A Sharja l'Italia del fioretto femminile chiude con un successo

La formazione azzurra, campionessa iridata ed europea in carica, ha affrontato e superato nettamente in finale la Russia con il punteggio di 45-20.

Il trio italiano composto da Loredana Trigilia, Andrea Mogos e Beatrice "Bebe" Vio ha iniziato superando ai quarti la Thailandia col punteggio di 45-30, per poi avere ragione in semifinale di Hong Kong per 45-41 al termine di un assalto alla pari, conclusosi con il rush finale di Andrea Mogos nel penultimo parziale prima della conclusione di Bebe Vio.

Nella seconda gara di giornata, quella di spada maschile a squadre, l'Italia composta da Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci, è stata fermata agli ottavi dalla Gran Bretagna per 45-26.

Per gli azzurri si sono aperte le porte del tabellone dei piazzamenti, dove, dopo aver sconfitto il Canada per 45-39, sono stati fermati dalla Corea del Sud col punteggio di 45-44 concludendo cosi al decimo posto.